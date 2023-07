Troppo sexy in bikini, i vicini alzano il recinto del giardino con piscina. «Ora posso uscire anche in topless»

Immagina di uscire in giardino e vedere la tua vicina in tolpless in piscina. Ecco quanto accaduto ad una coppia che vive vicino Nicole, Spicy Texas Girl per i suoi fan sui social, una ragazza che vive negli Stati Uniti e che ha scandalizzato la coppia che le abita affianco con i suoi bikini succinti.

La donna ha raccontato che, da un giorno all'altro, si è ritrovata completamente recintata nel suo giardino con un muro più alto di quello del giorno prima. Pare, che i vicini, non gradivano gli spogliarelli della giovane americana.

«Quando si sono stancati di vedermi così poco vestita, hanno costruito un muro intorno casa», ha spiegato Nicole sui suoi profili social. Sorridendo, infatti, scorre la telecamera lungo il suo giardino nel quale si può vedere una recinzione gigante dinanzi la quale sfoggia il suo decolleté mentre fa il bagno in piscina.

Commentando l'accaduto, in molti, come la donna texana, hanno sottolineato il lato positivo della vicenda: «Hai un giardino completamente privato adesso, che invidia!», le scrivono alcuni fan.

Altri utenti, invece, spiegano quanto sia comodo avere una piscina privata: «Altro che topless, fossi in te girerei nuda. Che libertà!», scrivono i follower.

A chi l'ha criticata per i suoi bikini provocanti, Nicole ha spiegato che a volte indossa molto meno e che forse il recinto costruito come separè tra casa sua e quella dei vicini, tutto sommato, è stata un'ottima idea.

La ragazza ha, poi, raccontato che la moglie del vicino ha sorpreso il marito mentre della finestra spiava i suoi bagni in piscina con indosso solo un perizoma e che, probabilmente, sia stata proprio lei a chiedere di alzare il recinto che separa le due abitazioni.

Oggi, infatti, si diverte nella sua piscina, diventata completamente privata, insieme alle amiche, sfoggiando topless o bikini provocanti, senza più nessun problema.