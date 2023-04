Portici, pusher arrestato per spaccio di droga nel parco Quadrifoglio

Ieri pomeriggio la polizia di Portici-Ercolano ha notato nei pressi del parco Quadrifoglio in traversa Longobardi a Portici un uomo che ha consegnato qualcosa ad una persona a bordo di un’auto in cambio di una banconota per poi entrare in uno stabile.

I poliziotti hanno raggiunto il conducente del veicolo in via Rossano trovandolo in possesso di circa 0,4 grammi di marijuana mentre, poco dopo, hanno bloccato lo spacciatore ed hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto 20 involucri di hashish del peso di circa 60 grammi, 5 bustine contenenti circa 6 grammi di marijuana, un cellulare e 50 euro.

E.A., 29enne di Portici con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.