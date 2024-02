Acerra, domani i funerali di Domenico Fatigati, operaio Stellantis morto a Avellino

Si svolgeranno domani, alle 10,30 nella chiesa di Sant'Alfonso ad Acerra (Napoli), i funerali di Domenico Fatigati, l'operaio 52enne morto giovedì nell'area dello stabilimento Stellantis di Pratola Serra a Avellino.

Ieri la salma dell'uomo, dopo l'esame autoptico, è tornata ad Acerra, dove è stata aperta una camera ardente nella chiesa di San Pietro.

Il corteo funebre partirà domattina dalla stessa chiesa per raggiungere la chiesa di Sant'Alfonso per l'ultimo saluto a Domenico. Per il giorno dei funerali il sindaco Tito d'Errico ha annunciato il lutto cittadino.