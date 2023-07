Acerra: furto in un bar, portati via gratta e vinci e slot machine

Furto in un bar caffetteria di Acerra, la notte scorsa: portati via diversi 'gratta e vinci', due slot machine, sigarette, tra l'altro. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti alle ore 3.30 in via De Gasperi 260, i ladri, arrivati probabilmente a bordo di un furgone, dopo aver forzato la porta di ingresso del bar caffetteria si sono introdotti all'interno e hanno portato via anche la cassa degli incassi: il bottino è ancora da quantificare. Indagini in corso da parte dei militari di Acerra.