Caivano, smantellata nuova piazza di spaccio: tre arresti

Blitz antidroga a Caivano per i carabinieri della locale compagnia che in nottata hanno arrestato 3 persone nel rione «case a mattoni» vicino al parco verde. A finire in manette il 48enne Alessandro Bervicato, il classe '99 Daniele Masi e un diciassettenne incensurato. I tre avevano da pochi giorni avevano allestito una nuova piazza di spaccio all'interno del condominio con porte blindate e inferriate alle finestre.

I carabinieri di Caivano - appostati da giorni - hanno approfittato che un acquirente fosse appena entrato e così si sono gettati anche loro all'interno. Rinvenuti 14 grammi di cocaina, 92 grammi di hashish e la somma contante di 923 euro ritenuta provento del reato. Sequestrato anche un sistema di videosorveglianza in HD. Tutto è stato sequestrato mentre gli arrestati sono stati portati rispettivamente nel carcere di Poggioreale e al centro minorile ai Colli Aminei a disposizione dell'autorità giudiziaria.