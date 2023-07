Pratola Serra: inseguimento su auto rubata, è caccia a tre ladri

Furto e inseguimento spericolato lungo le strade cittadine. Tutto è cominciato da Pratola Serra dove dei malviventi hanno rubato una Fiat Panda. L’immediata attività d’indagine scaturita a seguito di segnalazione al 112. Attraverso l’acquisizione di informazioni e mediante la lettura dei dati del tracciato del sistema GPS presente sul veicolo rubato, ha permesso ai arabinieri di localizzarlo nel capoluogo irpino. Nel giro di pochi minuti una pattuglia della Sezione Radiomobile ha intercettato l’utilitaria in Via Due Principati ad Avellino, con a bordo tre individui incappucciati.

Intimato l’alt, per tutta risposta i tre hanno tentato una spericolata fuga, creando così una situazione di pericolo anche per gli altri utenti della strada, allertati dai lampeggianti e dalla sirena della gazzella Quindi, vistisi braccati, i malviventi hanno preferito abbandonare il veicolo e fuggire a piedi, riuscendo -favoriti dall’oscurità- a far perdere le tracce. Sono in corso indagini e rilievi tecnici da parte dei carabinieri della Compagnia di Avellino, per la ricerca di utili elementi al fine di risalire agli autori