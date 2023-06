Arriva a Capri il pastore tedesco anti droga Jaqueline

Questa mattina dal traghetto di Marina Grande, insieme a vacanzieri e turisti giornalieri è sbarcata anche Jaqueline. Non si trattava però di uno dei tanti vip dai nomi altisonanti, ma di un pastore tedesco, una femmina tenuta al guinzaglio da un militare della Guardia di Finanza. Jaqueline è arrivata da Napoli poiché appartiene al gruppo Pronto Impieghi San Giovanni delle Fiamme Gialle.

Lo scopo del suo arrivo a Capri nelle prime ore del mattino era quello di avviare un’operazione antidroga mischiandosi tra i visitatori in giro per l’isola ed annusare i bagagli che scendevano dai traghetti e aliscafi per scovare stupefacenti.

L’intervento è coordinato dalla Tenenza della Guardia di Finanza dell’isola e si ripeterà diverse volte nel corso dell’estate. L’esito sarà reso noto quando Capri comincerà a svuotarsi, ma come le precedenti operazioni i cani antidroga della Fiamme Gialle hanno sempre ottenuto ottimi risultati tenendo lontano dall’isola non solo gli spacciatori, ma anche gli assuntori di stupefacenti.

La passeggiata di Jaqueline, tenuta al guinzaglio da un militare della Guardia di Finanza, sull’isola non si è limitata solo al porto, la Piazzetta o le strade griffate, ma è continuata anche nel dedalo di viuzze del centro storico sino a salire sui punti più alti dell’isola Cesina, Tiberio e Matermania.