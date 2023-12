Arzano, furto al pub Hotdog: via il registratore di cassa

Colpo al pub Hotdog ad Arzano. Alle prime luci dell’alba, i malviventi sono ritornati in via Sette Re. Questa volta, nel mirino è finita la paninoteca della zona.

È stata scassinata la serranda di ingresso, probabilmente con degli attrezzi da scasso, dopodiché i malviventi hanno prelevato e portato via il registratore di cassa. L’episodio si è consumato in pochi minuti che, però, sono bastati per mettere a segno il raid.

Il danno non è ancora stato quantificato. L’attività investigativa procede a pieno ritmo ad opera dei carabinieri della sezione radiomobile di Casoria e della tenenza di Arzano.