Bimbo morto a scuola, eseguita l'autopsia: c'è l'ultimo saluto

Sant'Antonio Abate. Domattina alle 10 saranno celebrati i funerali del piccolo Giovanni, il bambino di appena 8 anni, morto in classe lunedì scorso. Oggi pomeriggio è stata eseguita l'autopsia sul corpicino del bambino, che ha accusato un malore fatale mentre stava effettuando attività fisica con i suoi amichetti in classe, nella scuola Antonio De Curtis di Sant'Antonio Abate.

Per la sua morte, la Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta che ipotizza il reato di omicidio colposo, iscrivendo come atto dovuto i nomi di cinque persone - tra medici e personale scolastico - nel registro degli indagati. Tra le ipotesi da verificare, anche se il mancato funzionamento del defibrillatore presente a scuola possa aver pregiudicato l'intera macchina dei soccorsi.

Per onorare la memoria di Giovanni, come annunciato dalla sindaca Ilaria Abagnale, è stato dichiarato un periodo di lutto cittadino durante la cerimonia funebre che si svolgerà domani, dalle ore 10:00, presso la Parrocchia di Sant’Antonio Abate. Contestualmente, anche le attività didattiche del Circolo Didattico “Antonio De Curtis” in via Dante Alighieri saranno sospese.

«In questo difficile momento - dice Ilaria Abagnale - la nostra comunità può dimostrare la forza del suo spirito unito e sostenere la sua famiglia, rispettandone la riservatezza e dimostrando il massimo decoro durante i funerali, evitando comportamenti rumorosi. Sarà un'occasione per onorare silenziosamente il ricordo del piccolo Giovanni. Il suo sorriso, la sua spensieratezza, il suo entusiasmo e la sua innocenza hanno toccato le vite di molte persone, e il suo spirito continuerà a farlo».