Caivano, controlli della polizia metropolitana di Napoli: 12 verbali

Nell’ambito del programma di attività disposto dalla polizia metropolitana di Napoli, coordinata dal comandante Lucia Rea, su richiesta della prefettura di Napoli e della commissione straordinaria, i funzionari e gli agenti del corpo di piazza Matteotti hanno effettuato controlli di polizia stradale nel Comune di Caivano.

Nella giornata di lunedì 11 dicembre 2023 sono stati controllati 51 veicoli e identificate 55 persone.

Sono stati elevati 12 verbali per violazioni al Codice della Strada e, tra questi in particolare, 3 veicoli sono stati sequestrati per mancanza di copertura assicurativa, 1 veicolo è stato sospeso dalla circolazione e sono state ritirate 2 patenti.