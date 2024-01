Campo rom, maxi intervento di pulizia tra Qualiano e Giugliano

Un'operazione imponente. Una maxi pulizia all'esterno del campo rom a ridosso dei comuni di Qualiano e Giugliano. L'intervento, promosso dal Comune di Qualiano, è stato eseguito dalla società Multiservizi. Rimosse tonnellate di rifiuti. Il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, si è appellato nuovamente al senso civico dei cittadini.

«Il livello di degrado di alcune zone e di inciviltà di alcuni soggetti ha toccato livelli insostenibili - sottolinea il primo cittadino - Si tratta di persone che non amano la propria terra e non agiscono nel bene e in nome della salute propria e di chi li circonda. Chi inquina, sporca, rovina l’ambiente fa del male a se stesso e agli altri. Oltre a creare un danno economico al Comune e, quindi, a tutti i cittadini».