Casalnuovo, al centro Ames la nuova risonanza magnetica finanziata da Unicredit

Il centro Ames di Casalnuovo di Napoli ha ricevuto un finanziamento in leasing ad impatto sociale di 410.000 euro da UniCredit per l’acquisto di un nuovo e innovativo macchinario utile ad effettuare analisi di risonanza magnetica. Il finanziamento permetterà di rispondere alle esigenze della popolazione di Casalnuovo di Napoli e delle province limitrofe in termini di assistenza sanitaria, oltre a garantire un più facile accesso a servizi sanitari qualificati. Il centro si è inoltre impegnato ad offire il servizio a prezzi calmierati e ad erogare per 3 anni non meno di 100 prestazioni di indagine RM all'anno a titolo totalmente gratuito in favore di cittadini con fragilità socio/economiche.

«Con questa operazione di finanziamento – ha spiegato Ferdinando Natali, responsabile per il sud di UniCredit – permettiamo di completare l'offerta di servizi sanitari di eccellenza da parte di una struttura che rappresenta un punto di riferimento sul territorio e il laboratorio tecnologicamente più avanzato del mezzogiorno e che, grazie alla sua attività, ha consentito negli anni di ridurre il fenomeno dell’emigrazione sanitaria riuscendo a soddisfare la richiesta di servizi sanitari qualificati».

«Ames – ha aggiunto Antonio Fico, amministratore unico del centro - sta investendo in maniera rilevante su personale altamente qualificato e su strumentazione e macchinari all’avanguardia che possano offrire servizi innovativi alla clientela in un settore, come quello sanitario, che ha dimostrato tutta la sua importanza nei durissimi anni della crisi pandemica. L’azienda, nonostante uno sviluppo in ambito nazionale, resta saldamente radicata al proprio territorio d’origine ed è proprio in quest’ottica che, grazie al supporto dI UniCredit, ha deciso di investire in una risonanza magnetica innovativa».