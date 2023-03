Hugo, la prima volta del professore napoletano specialista in chirurgia robotica

Il napoletano prof. Giovanni Muto, responsabile del dipartimento di Urologia a Maria Pia Hospital di Torino, è il primo specialista ad utilizzare l’innovativo robot Hugo in Piemonte. Questa tecnologia per la chirurgia robotica è tra le più avanzate attualmente disponibili in campo urologico. «Qui a Torino introduciamo il robot Hugo come ausilio per gli interventi in ambito urologico – commenta il prof. Muto –. Si tratta di interventi conservativi e mininvasivi, aspetti di primaria importanza per restituire al paziente una miglior qualità di vita».

L’Italia è al terzo posto in Europa, dopo Germania e Francia, per numero di procedure chirurgiche robot-assistite. Il robot Hugo, sviluppato da Medtronic, è costituito da due strumentazioni principali: i bracci robotici guidati dal chirurgo che intervengono sul campo operatorio e una consolle di comando posizionata a pochi metri di distanza. Hugo consente l’esecuzione di interventi complessi, prevalentemente oncologici, ricostruttivi benigni e per il trattamento di ingrossamenti prostatici molto voluminosi, riducendo il trauma chirurgico intraoperatorio e post-operatorio per il paziente.

Questo dispositivo costituisce un importante strumento anche per lo sviluppo di una rete di condivisione di dati e conseguenti analisi mediante intelligenza artificiale. Nel robot è infatti incluso un software che registra nel cloud le procedure e consente la condivisione dei video chirurgici attraverso la piattaforma “digital surgery”, accessibile ai soli specialisti abilitati all’utilizzo del robot. Questo consente un’interazione e un lavoro congiunto nel perfezionamento della tecnica chirurgica.