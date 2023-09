Casoria, babygang lancia pietre contro case e automobili

Ragazzini che lanciano sassi contro auto e abitazioni. I primi episodi erano stati segnalati alla metà di agosto, da alcuni automobilisti, che dopo le 23 percorrendo le traverse di via Principe di Piemonte e piazza San Paolo, si sono imbattuti nel gruppo di giovanissimi. Restano senza risposta le domande sul perché a quell'ora della sera minorenni si ritrovino in strada senza genitori, e che tipo di divertimento possa esserci nel tiro a bersaglio, rischiando di far male a qualcuno. Non solo al passaggio di automobili, ma mirano anche ai balconi e palazzi.

L'ultimo episodio ieri sera, intorno alle 21.00, quando una pietra è arrivata fino alla camera da letto di un abitazione a puano terra, sfiorando la tragedia. «Prima era solo un bussare di citofoni, ma poi hanno iniziato con le pietre.

Non so che gusto possano trovare».

Ieri sera l'ultima sassaiola ha procurato una crepa a due vetri del cancello di una casa e una pietra è stata lanciata in camera da letto. La finestra era aperta e un sasso è arrivato proprio accanto al letto. Per fortuna non c'era nessuno nella stanza, ma aggiungono i residenti: «Vorremmo sensibilizzare i genitori affinché siano più presenti nelle uscite dei loro ragazzi».