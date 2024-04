G7 Capri 2024, al Pulalli Grand Privé cena di compleanno di Antony John Blinken e sua moglie Evan

Cena a lume di candela sul balconcino dell’antica torre campanaria che da secoli segna l’ora di Capri, sul suo quadrante maiolicato.

I due festeggiati non erano dei turisti abituali che non a caso hanno scelto per la loro cena di compleanno a due, ma bensì il Segretario di Stato degli Stati Uniti d’America, Antony John Blinken, che il 16 aprile ha compiuto 62 anni, e per la cena di festa ha atteso due giorni per brindare insieme a sua moglie Evan Ryan che ieri 18 aprile, ha compiuto 53 anni.

Un bis compleanno in piena privacy lontano dall’ufficialità dell’evento internazionale del G7, che ha tenuto Capri per una tre giorni al centro dell’attenzione mondiale e Mr.Blinken dopo un’accurata selezione, ha scelto un luogo che è più di un ristornante, ma un simbolo dell’isola incastonato nel monumento caprese, più simbolico e più conosciuto nel mondo.

Il Campanile della piazzetta. Il Pulalli, un nome indecifrabile, nato dalla fantasia del proprietario che quando era bambino si era creato un amico immaginario e lo aveva battezzato così. A servire i signori Blinken è stato lo stesso Alessandro, il giovane patron del locale, che ha proposto un menù tutto caprese, iniziando dall’insalata “la Caprese” con pomodori e mozzarella di bufala, per continuare con la pietanza principe, gli immancabili ravioli, e poi un assaggio di un piatto antichissimo che ancora si prepara nelle case isolane, la zuppa di cicerchie.

E dulcis in fundo un assaggio di mini torta a mandorle anch’essa detta “la Caprese” e per il Cin Cin per il doppio compleanno ovviamente un’etichetta di champagne pregiato.

Dopo gli auguri di rito del patron del Pulalli Alessandro e lo staff del locale, è scattata la foto ricordo da inserire nell’albo d’oro dell’unico ristorante che ha il privilegio di affacciare sul salotto del mondo.