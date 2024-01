Incendio a Ottaviano, a fuoco palazzina disabitata

Un incendio si è sviluppato nella notte a Ottaviano, in via Piazza, pieno centro cittadino. Ad andare in fiamme, parte di una palazzina disabitata, presumibilmente raggiunta dai fuochi d'artificio, che poi potrebbero aver generato il rogo. Sul posto, il sindaco Biagio Simonetti, che ha coordinato i primi interventi assieme alla consigliera comunale Fiorella Saviano, in attesa dei Vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme.

«Ringrazio i vigili del fuoco per la loro rapidità ed efficienza: hanno evitato che l'incendio si propagasse e che la situazione peggiorasse», dichiara Simonetti.