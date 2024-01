Incendio a Marano: in fiamme il bar Belle vie a San Rocco

Notte di paura a Marano. Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato all'interno del bar Belle vie della frazione di San Rocco. Fiamme, fumo e il timore per l'esplosione di alcune bombole di gas hanno indotto decine di residenti a scendere in strada. Ingenti i danni: almeno 70-80 mila euro.

Le fiamme si sarebbero sprigionate dal cavo di alimentazione di un albero di Natale presente nella struttura commerciale, tra le più frequentate della zona. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri della locale compagnia e il personale del 118.

Durante le operazioni sono state sgomberate alcuni residenti della palazzina in cui è ubicato il noto locale. Non si registrano feriti. La caffetteria potrà riaprire solo dopo i lavori di messa in sicurezza.