Licola Mare, scatta un sos per la sabbia sull’asfalto

La carreggiata completamente invasa dalla sabbia.

È la triste conseguenza del maltempo, che si presenta agli automobilisti che si trovano a percorrere via del Mare a Licola.

Il caso, è stato sollevato da Umberto Mercurio, Presidente e portavoce dell'associazione Licola Mare pulito.

Denuncia Mercurio: «Da mesi persiste una grossa quantità di sabbia portata dal vento che ha invaso la carreggiata e la piazza Cristoforo Colombo. La circolazione veicolare e divenuta molto pericolosa, in caso di frenata in questo punto si slitta paurosamente, inoltre i marciapiedi invasi da sabbia non consentono ai pedoni di percorrerli in sicurezza. La sabbia ha anche invaso i tombini per lo scarico delle acque piovane. In passato abbiamo consigliato soluzioni alla amministrazione locale, proponendo semplici barriere a basso costo, ma senza avere alcuna risposta».