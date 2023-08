Mugnano, si schianta contro guardrail vicino al centro commerciale

Si è schiantato contro una guardrail, in un punto non distante dall'ex Galleria Auchan di Mugnano, sulla circumvallazione esterna. Un incidente spettacolare, avvenuto nella notte, ma per fortuna senza conseguenze per il guidatore della autovettura, che se l'è cavata con qualche lieve escorazione e contusione.

Alla guida dell'auto, secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Mugnano, un giovane della zona che aveva perso il controllo del mezzo, forse a causa dell'elevata velocità. Momenti di grande paura, poi l'arrivo del personale del 118 che ha soccorso la vittima, rimasta fortunatamente illesa.