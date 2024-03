Mugnano piange per Raffaele: nella parrocchia di San Biagio l'addio al bimbo morto per soffocamento

«La città di Mugnano piange per la morte del piccolo Raffaele». Ha aperto così l'omelia don Antonio Di Guida, parroco della chiesa di San Biagio, che ha officiato le esequie del bimbo di 4 anni morto nei giorni scorsi per soffocamento.

Il sacerdote, con la voce rotta dall'emozione, ha invitato la comunità a stare vicina alla famiglia di Raffaele. «Non ho parole e non ho risposte da dare ai genitori: so solo che da domani sarò sempre accanto a loro. Ci sarò sempre per voi».

In chiesa è stata diffusa una canzone, un inno alla primavera e all'amore. Poi l'uscita del feretro, accompagnato da due super eroi, da un lungo applauso e dal lancio di palloncini.