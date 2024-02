Napoli, voragini anche a Casoria: crollo in via Brando

Sono arrivate in queste ore segnalazioni di automobilisti e passanti per chiedere una verifica su un tratto della carreggiata in via Brando. La strada presentava un avvallamento, da qui i tecnici del Comune sono intervenuti per comprenderne la natura.

Sotto l'asfalto, infatti, si è verificato un cedimento, non si tratterebbe di un problema legato a perdite idriche, come commenta il sindaco Raffaele Bene: «Sono già al lavoro operai e tecnici comunali a seguito della voragine che si è aperta in queste ore in via Brando. Dalle prime verifiche effettuate non sono emerse perdite idriche e fognarie. Si è potuto procedere, quindi, con la compattazione del terreno e l'adeguato riempimento. In questo modo entro domani mattina dovrebbe essere già ripristinato il tappetino per limitare così la chiusura della strada alle sole giornate di oggi e domani. I lavori saranno ininterrotti proprio per ridurre al minimo il disagio».

Al lavoro per ristabilire il traffico nelle prossime 48 ore, aggiunge l'assessore Tommasina D'Onofrio: «Abbiamo una squadra di tecnici pronta a rispondere alle segnalazioni dei cittadini e in perlustrazione del territorio, specie dopo giornate di pioggia».