Nel Nolano polveri sottili, qualità dell'aria al limite. Il direttore dell'Arpac commenta: «Situazione stazionaria, ma critica»

Nel 2023 il valore limite delle polveri sottili è stato sforato per 76 volte mentre nei primi mesi del 2024 il campanello d’allarme è suonato già 26 volte. «Situazione stazionaria, ma critica», ha detto Stefano Sorvino illustrando lo stato della qualità dell’aria nel Nolano agli studenti dell’istituto comprensivo «Bruno - Fiore».

Il direttore generale dell’ArpaC ha preso parte al seminario di studio organizzato dalla dirigente scolastica Maria Iervolino con l’obiettivo di sensibilizzare alunni e famiglie sul tema della tutela ambientale del contesto in cui vivono.

«Campania Felix: la nostra terra, amata e matrattata. Proteggiamola!»: il tema del forum al quale ha preso parte il direttore scolastico regionale Ettore Acerra che ha sottolineato «La necessità di educare alla sostenibilità».

«Interrogati» dai ragazzi i relatori si sono soffermati sui comportamenti e sugli stili di vita in grado di salvaguardare il territorio dal degrado.

I partecipanti all'incontro

A prendere parte all’incontro anche il magistrato Gabriele Nunziata, la docente Adriana Appierto ed il vicesindaco di Nola, Carmine Sautariello che si è soffermato sulla task force istituita dall’amministrazione comunale per favorire il rispetto delle regole in tema di sversamento dei rifiuti urbani da parte dei cittadini a tutela di chi rispetta le regole e contribuisce a migliorare la performance di raccolta differenziata in città.

In ossequio alla vocazione della scuola sono stati previsti momenti musicali a cura dei docenti Francesco Sorrentino e Pina Vaccaro.