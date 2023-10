Portici, rapina alle Poste di via Diaz: banditi in fuga con 65mila euro

Rapina alle Poste: rubati 65mila euro, caccia ai rapinatori. Questa mattina alle 8 in via Diaz due uomini armati si sono intrufolati nell’ufficio postale del centro di Portici costringendo i dipendenti, al momento dell’apertura, a farli entrare e farsi consegnare la cifra di 65mila euro.

I due, poi, sono scappati mentre un complice li attendeva in auto e al momento della fuga si sono scontrati con un auto in transito, che è rimasta bloccata e ha paralizzato il traffico. Ora sono in atto le indagini da parte del commissariato di polizia Portici-Ercolano, mente le Poste sono rimaste chiuse, come si legge su un cartello affisso all’esterno, «per atto criminoso».

Fermento in città, anche perché da mesi il territorio è martoriato da atti di criminalità e violenza. «Aspettiamo la polizia scientifica del commissariato - tuona il sindaco Enzo Cuomo - per liberare la strada dall'auto dei rapinatori e far riprendere la circolazione.

Forse sarebbe il caso che il ministro dell'Interno ed il prefetto prendessero in considerazione le nostre richieste di potenziare gli organici delle forze dell'ordine strutturando e destinando le competenze del commissariato di polizia di Stato sulla città di Portici che, per densità di popolazione e numero di abitanti, necessita di ben altra considerazione a livello di impiego delle forze dell’ordine».

Questo problema strutturale è stato segnalato da sempre - conclude Cuomo - io lo faccio dal 2004 e quindi non rientra in alcuna valutazione o polemica politica avendo interessato tutti i governi e non solo l’attuale. Che ci sia una recrudescenza dei reati predatori, (furti,rapine) in tutto il paese (Italia) è un dato inoppugnabile, i motivi di tale incremento di reati è da analizzare e da studiare a cura delle persone specializzate in tali tipi di analisi e di studi. Poi magari ci faranno sapere cosa pensano di fare per arginare e contrastare questa ondata di reati e di violenza che stiamo subendo. Noi attendiamo fiduciosi».