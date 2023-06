Pozzuoli, gabbiano si incastra nel cancello dell’ex passaggio pedonale della cumana: salvato dai vigili del fuoco

Un cucciolo di gabbiano è rimasto incastrato tra le grate del cancello che oggi blocca il passaggio pedonale della stazione della cumana di Pozzuoli, che unisce Piazzale della Vittoria a via Antonio Maria Gaspare Sacchini ed è inaccessibile al pubblico da circa due mesi. Il volatile, probabilmente in cerca di cibo, non è riuscito a liberarsi da solo, dimenandosi violentemente tra i ferri in cerca di una via d’uscita.

A soccorrere l’animale sono stati i vigili del fuoco, allertati da due passanti e intervenuti prontamente sul posto, dopo un continuo rimbalzo di responsabilità tra Cras - centro recupero animali selvatici -, pronto soccorso veterinario dell’Asl Napoli 1, carabinieri forestali e Lipu (sos animali feriti).