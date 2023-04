Pozzuoli, la manifestazione contro la chiusura del passaggio a livello

Continuano le proteste dei cittadini di Pozzuoli per la chiusura di uno dei passaggi a livello secolari della linea Cumana. Il blocco, in atto ormai da quasi due settimane, interessa il quartiere abitato di Piazzale della Vittoria e di via Vallone Mandria e una delle strade principali che si affaccia sul Tempio di Serapide, e che consente di raggiungere il centro cittadino in pochi minuti.

Ed è proprio vicino al Tempio che si è tenuta la manifestazione dei cittadini che con cartelli e slogan hanno provato a far sentire la propria voce e a sottolineare il disagio che la chiusura del passaggio ha comportato specialmente per gli anziani del posto.

«Il passaggio a livello è stato sempre aperto ma giorni fa senza nessun avviso e di forza l'Eav l'ha chiuso. Questo provoca dei disagi enormi perché gli abitanti del quartiere devono percorrere una via molto più lunga, su strade dissestate e prive di passaggio pedonale, per raggiungere il centro», dichiara un manifestante.

Molteplici le azioni della comunità per riaprire il passaggio, tra cui esposti all'Ente Autonomo Volturno e incontri con il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. L'Eav riporta che la decisione è stata presa «di concerto con l'amministrazione comunale di Pozzuoli, a valle della valutazione delle opzioni possibili», mentre l'amministrazione dichiara di essere stata obbligata a scegliere tra la chiusura di uno dei passaggi a livello della fermata di Pozzuoli.