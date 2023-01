Pozzuoli, ritrova il «fidanzatino» di cinque anni grazie all'annuncio della mamma su Facebook

È una storia al lieto fine quella che ha per protagonisti due bambini campani di cinque anni, le rispettive mamme e il social network Facebook.

Una forte simpatia quella nata tra i bimbi sorseggiando Coca-cola e gustando patatine fritte all'interno di un noto fast food a Napoli, terminata con un saluto veloce, come spesso capita. Ma le conseguenze di un incontro anche tra piccoli a volte sono imprevedibili. Così capita che Maria, (nome di fantasia) insiste con la mamma per poter ritrovare l'amichetto del cuore, lasciato con amarezza.

La mamma si attiva alla ricerca del bambino. Ma poche sono le informazioni disponibili, si sa soltanto che si chiama Antonio (nome di fantasia) e abita a Pozzuoli. Così l'idea di pubblicare un annuncio sulla pagina Facebook Quelli di Pozzuoli se... per ritrovare il “fidanzatino”: «Buonasera non so se in questo gruppo troverò quello che cerco. Mia figlia di 5 anni [...] qualche settimana fa ha conosciuto un bambino della sua età di nome [...] al burger di fuorigrotta, e si "fidanzarono"... ora lo cerca sempre ma io non ho il contatto della mamma. So solo he si chiama [...] ed è di Pozzuoli. Grazie».

L'appello non passa inosservato e tanti sono i commenti degli utenti, commossi e incuriositi dalla tenera storia. Poi la sorpresa! E come nelle migliori storie al lieto fine, arriva il commento della mamma di Antonio: «Un'amica ci ha girato il messaggio. Eccoci! Antonio è contentissimo di questa notizia e si ricorda perfettamente di Maria!»

I bimbi felici di essersi ritrovati.