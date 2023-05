Premio Allocca: borse di studio sul tema dell'integrazione

“Integrazione, immigrazione e cultura dell’accoglienza”: borse di studio agli studenti che hanno partecipato al concorso promosso dal Premio "Raffaele Allocca", che si celebra ormai da un quarto di secolo.

Istituita dalla famiglia Allocca in memoria del parlamentare che è stato anche sindaco di Saviano, l'iniziativa è in programma per domani alle 17,30 e si terrà nei saloni della scuola "Antonio Ciccone". Oltre alle borse di studio è previsto anche il premio sulla comunicazione, patrocinato dal sindacato unitario giornalisti della Campania.

In occasione dei 25 anni dell'istituzione del premio, Poste Italiane emetterà un bollo speciale a suggello di un percorso dall'alto valore culturale che gode del patrocinio della Regione Campania, del Comune di Saviano, della pro loco "Il Campanile" e dei club Rotary di Marigliano e di Nola - Pomigliano d'Arco.

Alla cerimonia sarà presente l'assessore regionale alla scuola, alle politiche sociali e giovanili, Lucia Fortini. Prevista, tra l'altro, la partecipazione dello storico della lingua napoletana Amedeo Colella, del sindaco di Saviano Vincenzo Simonelli, del consigliere di amministrazione di Fondazione Campania Welfare Clelia Gorga e del segretario aggiunto FNSI Claudio Silvestri. Alla premiazione presenzierà l’Assessore Regionale alla Scuola, Politiche sociali e giovanili Lucia Fortini. L'evento sarà moderato dalla giornalista e scrittrice Filomena Carrella.