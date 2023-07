Sono il direttore de «Il Mattino» Francesco de Core e il «professore di napoletanità» Amedeo Colella i vincitori del Premio Salvatore Di Giacomo 2023, che sarà loro consegnato, in una serata condotta come da tradizione da Peppe Iannicelli, il 10 agosto, alle 20.30 in piazza Santagata di Massa Lubrense, cornice dell'intera manifestazione, ormai arrivata alla ventiduesima edizione, in programma da oggi al 16 settembre ed articolata in tre fasi: gli incontri letterari, le passeggiate e un concerto lirico-sinfonico.

Partiamo dagli incontri letterari che iniziano oggi, alle 20.30, sempre in piazza Sant'Agata dove l'appuntamento è con Storia del Napoli. Una squadra, una città, una fede di Gigi Di Fiore, pungolato da Antonino Siniscalchi. Seguiranno il 16 agosto la presentazione del libro Sorelle una storia di Sara di Maurizio De Giovanni, modera Peppe Iannicelli; l'8 settembre il rendez vous dedicato al volume di Pietro Perone Don Riboldi Il coraggio tradito; il 16 Francesco Pinto presenterà il suo romanzo Gli strani casi del Club 22.

Tre gli appuntamenti per le passeggiate: il primo il 19 agosto con l'escursione guidata «Il sentiero del Gran Tour», Sant'Agata-Sorrento (ore 16); il secondo il 2 settembre con «Intorno al deserto», Sant'Agata (ore 16.30); il 3 settembre, «A spasso con Salvatore Di Giacomo», partenza da Sant'Agata alle 16.30: un modo interessante di sottolineare il rapporto con il territorio del poeta massimo della canzone napoletana, la cui memoria la manifestazione tiene viva.

Il 25 agosto in piazza Sant'Agata, alle 21, concetto della Grande Orchestra Sinfonica Internazionale della Campania diretta da Leonardo Quadrini.

Tutte le iniziative sono gratuite grazie al contributo della Regione.