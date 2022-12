«Napoli 365» è il nuovo libro di Amedeo Colella

Cinque anni di lavoro, la raccolta in una collezione permanente della città di Napoli, museo a cielo aperto.Tutte le cose che ci sono da fare e da vedere a Napoli ogni giorno dell’anno. Le passeggiate da compiere, i luoghi da visitare, le cose da studiare; per celebrare un evento storico, l’inaugurazione di un monumento, una data di nascita o di morte di un napoletano illustre, una première teatrale o cinematografica, un santo da festeggiare o un rito laico o religioso che si ripete da anni.

Arriva in tutte le librerie il nuovo libro dello scrittore napoletano Amedeo Colella «Napoli 365», che sarà presentato a Napoli, al Bistrot Lazzarellela Galleria Principe, martedì 6 dicembre alle 18:00, insieme al direttore del Museo Archeologico Nazionale Paolo Giulierini, gli artisti Alan De Luca e Lino D’angio’, la direttrice di Lazzarelle Imma Carpiniello, l’ingegnere Michele la Veglia, ed il giornalista Antonio Salamandra. Nel grande volume di Colella anche gli interventi di Maurizio De Giovanni, Paola De Crescenzo, figlia di Luciano, del giornalista Rai Claudio Ciccarone e dello stesso Giulierini.

Perché il 10 maggio è una data centrale nella storia di Napoli? In che giorno divampano i fucarazzi di Sant’Antonio Abate? Quando nacque la Repubblica Napoletana di Eleonora Pimentel Fonseca? Cosa fare a Napoli per lo struscio del giovedì santo? Quando morì Totò e quanti funerali ebbe? Il pesce d’aprile nasce a Napoli? E cosa accade il 16 dicembre? Tutti i martedì a Napoli avviene un miracolo… dove? Quando partì il primo treno italiano? “Interrogativi ai quali ho cercato di dare risposta in cinque anni di lavoro. Tutto è cominciato nel 2017. Ero avvilito per le troppe cose da fare. Per partecipare alla vita culturalecittadina – commenta Colella - c’era sempre l’imbarazzo della scelta. «Cazzarola», dissi. Ma qui ogni giorno ci sono mille cose da fare! E scoprii che ogni giorno questa città ha qualcosa da raccontare; decine e decine di musei, centinaia di scale storiche, parchi, palazzi storici, vicoli, pizzerie, persone, il mare… Napoli è una città a risorse infinite. Ed ecco perché ho pensato di provare a dare un aiuto ai miei 24 lettori, fornendo un minimo di ordine sistematico… il mio maledetto passato da ricercatore informatico! Ho così voluto suggerire le cose che ci sono da fare a Napoli ogni giorno, creando un legame con le cose da celebrare in quella giornata specifica».

Il lavoro vuole stuzzicare l’immaginazione del lettore e portarlo a fantasticare in unacittà che è un grande museo a cielo aperto. In tutti i grandi musei c’è la collezione permanente, quella che rimane fissa, e poi ci sono le esposizioni temporanee.Le esposizioni temporanee di Napoli sono le mostre, le rassegne, le passeggiate culturali organizzate da decine di associazioni ed eventi. E poi c’è la collezione permanente, il patrimonio stabile del museo, sedimentatosi nel corso della sua formazione. In questo volume di Colella si espone la collezione permanente della città di Napoli. Un viaggio ed un vademecum indispensabile per ogni napoletano. E, soprattutto, per chi vuole diventarlo.