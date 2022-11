Qualiano, 100 grammi di hashish e 322 di erba nascosti tra spezie e vestiti

Presi due pusher in poche ore a Qualiano: ieri sera i carabinieri della locale stazione hanno bloccato Francesco Bruno, 43enne già noto alle forze dell'ordine, e Benedetto Biondi, 46enne qualianese, anche lui già noto alle forze dell'ordine.

Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno trovato nella sua abitazione un panetto di hashish di 100 grammi circa.

La droga era nascosta in cucina, non lontano da spezie e condimenti. Bruno è stato sottoposto ai domiciliari e ora è in attesa di giudizio. Poche ore dopo, gli stessi carabinieri hanno stretto le manette ai polsi di Benedetto Biondi sequestrando 322 grammi di «erba», distribuiti in 3 buste e nascoste tra gli abiti esposti nell'armadio. Domiciliari anche per Biondi, in attesa di giudizio.