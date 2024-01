Sant'Antonio Abate, Ilaria Abagnale si ricandida sindaco

«Già da alcuni mesi ho maturato la decisione di ricandidarmi come sindaco di Sant'Antonio Abate e neanche le proposte di candidature per incarichi più importanti mi hanno fatto cambiare idea». A dirlo è Ilaria Abagnale, sindaca di Sant'Antonio Abate.

«La mia unica priorità, almeno per i prossimi cinque anni, è e resta Sant'Antonio Abate. Spero che i cittadini possano riporre ancora fiducia in me – prosegue Ilaria Abagnale – per consentirmi di essere orgogliosamente ancora il loro sindaco. Ho scelto di ricandidarmi puntando ancora una volta sulla «forza gentile» e sui movimenti civici che mi hanno accompagnata in questo bellissimo percorso iniziato quattro anni e mezzo fa. Voglio farlo con maggiore consapevolezza dell'importanza che la politica riveste per i territori, ma con la libertà che mi contraddistingue da sempre. Il mio sarà un gruppo di donne e uomini che continueranno ad agire solo per il bene di Sant'Antonio Abate, al di fuori delle logiche di partito e degli schemi che spesso li accompagnano. Ancora oggi io non ho sottoscritto tessere di alcun partito o movimento politico – prosegue la sindaca abatese – perché per il momento non ho intenzione di avvicinarmi a questo o quel simbolo. Una scelta coerente con il percorso intrapreso in questi primi difficili e fantastici anni al servizio di Sant'Antonio Abate».

«Inoltre – conclude Ilaria Abagnale – da consigliere metropolitano in carica, lavorerò instancabilmente per rappresentare anche la città metropolitana di Napoli, grazie all'importante delega che mi è stata assegnata».