Sorrento, fuma in strada ma a casa ha 23 piante di marijuana: arrestato 38enne

Fumava una sigaretta di marijuana e a casa ne aveva 23 piantine. F.F., 38enne di Massa Lubrense, è stato arrestato durante un controllo dei poliziotti di Sorrento in via Nuova le Tore. Gli agenti, dopo aver individuato l'uomo, hanno effettuato una perquisizione nella sua abitazione a Massa Lubrense: qui hanno trovato le piantine, un barattolo con circa 83 grammi di hashish e 20 grammi di marijuana, un altro barattolo con 300 semi di marijuana e un bilancino di precisione. Il 38enne è ora in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.