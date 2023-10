Sparatoria al McDonald's di Sant'Anastasia, il video sui social

Una persona è stata condotta in caserma per accertamenti in seguito alla violenta rissa che stamattina, verso le 5, è scoppiata all'esterno del McDonald's di Sant'Anastasia, in via Palmentola.

Nel corso della rissa due persone sono rimaste ferite: Rosario Liguoro, 23 anni, di Sant'Anastasia, è stato raggiunto alle gambe da colpi di arma da fuoco ed è in prognosi riservata, mentre Renato Cerracchio, 22 anni, di Pomigliano d’Arco, è stato colpito alla testa con una mazza.

La rissa avrebbe coinvolto circa una ventina di persone e sarebbe durata quasi 10 minuti. Sui social circolano video raccolti dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

«Dalle immagini si vede come i protagonisti di questo episodio non si siano fatti scrupolo di sparare tra la gente in un luogo affollato di giovani per un sabato di movida.

A terra restano i segni dei proiettili e del sangue. Scene da far west urbano che non possono essere più tollerate», scrive Borrelli sui social.

Indipendentemente dai due feriti più gravi, i carabinieri stanno cercando di identificare tutte le persone coinvolte. Le motivazioni che hanno scatenato la violenza sono ancora sconosciute.