Sparatoria al McDonald's di Sant'Anastasia: due feriti, grave 24enne

Sparatoria al McDonald's di Sant'Anastasia, nell'hinterland di Napoli. Una rissa tra giovani intorno alle 5 del mattino è finita nel sangue. Due i feriti: un 24enne raggiunto da colpi di arma da fuoco e ora ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale del mare di Napoli e un 22enne pestato con una mazza e ora al pronto soccorso della clinica Villa dei fiori di Acerra non in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna.