Raid armato nella notte a Casalnuovo, dove cinque rapinatori con volto coperto e armati di pistola hanno fatto irruzione nel ristorante Tenimmoce Accussì in via professore Manna portando via orologi e gioielli al proprietario e ai clienti per poi fuggire a bordo di un’auto.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della tenenza di Casalnuovo e dei militari della sezione operativa di Castello di Cisterna.