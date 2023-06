Torre del Greco, rapina al supermercato pistole in pugno

Si avvicinano alle casse del supermercato: caschi integrali a coprire i loro volti, pistole protese ad altezza d’uomo. Minacciano i cassieri, incuranti della presenza di diversi avventori: si fanno consegnare l’incasso e vanno via.

Sono le scene riprese da una telecamera interna del Decò di via Nazionale 900, dove ieri sera poco prima delle 20 si è consumata una rapina a mano armata che ha creato il terrore nella zona. I due malviventi, entrati in azione e poi andati via dall’esercizio posto nella parte del quartiere Leopardi più vicina a Torre Annunziata su un Honda Sh, hanno messo a segno il colpo in maniera fulminea, poche decine di secondi, «convincendo» i lavoratori dell’esercizio ad aprire le casse grazie alla forza intimidatoria delle pistole che stringevano in mano. Sono poi saliti a bordo del mezzo e hanno fatto perdere le loro tracce.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa, i cui uomini della sezione radiomobile sono intervenuti sul posto su impulso della centrale operativa.

Qui hanno potuto appurare che poco prima due persone armate di pistola e con caschi integrali avevano consumato una rapina all’interno del supermercato per poi fuggire. Per fortuna nessun colpo esploso e non si sono registrati feriti, ma solo tanto spavento tra le persone in quel momento presenti. Il bottino, stando alle informazioni fornite dagli inquirenti, resta ancora da quantificare. Indagini in corso per risalire agli autori del colpo.