«Torno a Napoli dopo tredici anni, sarà una grande emozione varcare di nuovo la soglia della Questura di via Medina, e ritrovarmi in quegli uffici dove avevo lasciato un pezzo del mio cuore. E so bene che in questo periodo la città ha subìto tante trasformazioni, nel bene come nel male. Napoli oggi è una città vitale, accogliente, ma deve fare i conti anche con tutta una serie di problemi, a cominciare da quello legato alla presenza di una consistente criminalità minorile: e questa sarà una delle priorità che ho già messo in agenda». A parlare è Maurizio Agricola, nuovo questore di Napoli che succede ad Alessandro Giuliano, destinato a dirigere la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato.



«Napoli è una realtà complessa - prosegue il nuovo questore nella sua conversazione con Il Mattino - ma negli ultimi anni ha fatto importanti passi avanti, a cominciare dal turismo: oggi so che la città è presa d’assalto da turisti che vengono da ogni parte del mondo. Naturalmente, poi, restano tutte le questioni legate alla piccola e grande criminalità, e all’ordine pubblico. Bisogna concentrarsi su questi nodi e lavorare sodo: so di poter contare, come punto di forza, su quel patrimonio professionale e umano del personale in sevizio a Napoli, funzionari e agenti di altissime capacità e pronti a ogni sacrificio».

Agricola arriverà a Napoli mercoledì prossimo.Vittorio Pisani. Agricola e Pisani, appunto: un binomio che si rivelò vincente negli anni che li videro insieme alla Squadra Mobile partenopea, due poliziotti “di razza” che lavorarono fianco a fianco (Agricola divenne il vicario del Capo) mettendo a segno colpi formidabili alla criminalità organizzata. Erano anni terribili, quelli, scanditi da sanguinosissime faide di camorra e regolamenti di conti interni ed esterni ai clan. Lasciò Napoli nel 2010, e tredici anni dopo ci torna da questore.«Questo è il motivo in più che mi inorgoglisce - prosegue Agricola - qui ho vissuto e lavorato per 17 anni su molti fronti: nei commissariati (tra questi, Decumani Borsa, Castellammare di Stabia, e poi alla Mobile nelle sezioni “Narcotici e “Omicidi”. Non lo nascondo: entrando in ufficio, mercoledì proverò una grande emozione».Ma torniamo all’emergenza minori. Tanti, troppi coinvolti in fatti gravi: una deriva che sembra incontenibile. E poi le armi: dai coltelli alle armi da fuoco. «Credo - conclude il nuovo questore - che questo sia un problema che va affrontato in tutte le sedi, perché è ormai chiaro a tutti che non lo si può fronteggiare esclusivamente parlando di repressione. E anche sulla prevenzione bisogna fare una riflessione: i fenomeni che generano devianze sono legati alle carenze educative, all’evasione scolastica e alla mancanza di modelli positivi da offrire a questi ragazzi. Ed è qui che dobbiamo puntare. Anche da questo punto di vista intensificherò l’impegno della Questura e della Polizia di Stato a Napoli».