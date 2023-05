Villa Rosebery apertura straordinaria nel week end: visite gratuite

Apertura straordinaria, nel prossimo week end, alle visite per villa Rosebery, la residenza napoletana del Capo dello Stato che si trova in via Ferdinando Russo.

Il Quirinale, grazie alla collaborazione dei volontari del Fai, ha predisposto tre week end di visite libere: il prossimo (20 e 21 maggio), poi quelli del 10 e 11 di giugno e del 24 e 25 giugno.

In occasione delle giornate di apertura alle visite entrerà in vigore un provvedimento stradale che vieta la sosta e anche la fermata lungo via Ferdinando Russo.

Alle visite, aperte a tutti, si può partecipare solo dopo aver effettuato la prenotazione.

Il sito del Quirinale offre una breve panoramica delle caratteristiche della villa e poi spiega ai possibili visitatori che: "Villa Rosebery è estesa su una superfice di mq. 66.056, il percorso si sviluppa in declivio verso il mare con un dislivello di circa quaranta metri. Si consiglia, pertanto, l’uso di scarpe comode".