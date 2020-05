© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paletti e parametri.a lavoro in attesa del 18 maggio. Il presidente giallorossoillustra le iniziative messe in campo, tramite un videomessaggio inviato ai soci e alla famiglia sociale, per trasmettere quanto si sta operando.«Sono più di due mesi che siamo lontani e distanziati», esordisce il patron del. «Messi in protezione i dipendenti e i collaboratori sportivi», prosegue. Si guarda all'immediato futuro. «Inizia ora la fase più difficile. Chiudere il Circolo è stata operazione dolorosa ma tecnicamente semplice. Sarà difficile riaprirlo», ammette.Progetti da elaborare per il bene del Circolo, fondato nel 1914. «complessa, con decisioni concertate con il Governo e la». Ventura auspica una «riapertura nel miglior modo possibile» e in tempi rapidi.Non sono mancati «contatti costanti con le Federazioni sportive e con le autorità comunali. Nei prossimi giorni seguirà una riunione con, per acquisire linee guida precise, che possano consentire una apertura e fruizione in sicurezza anche nei prossimi mesi».Rassicurazioni e speranze. «Sono sicuro che ci potremo riabbracciare al più presto», dichiara Ventura (nella foto di ViscontiArt), che riferisce di un «cronoprogramma in fase avanzata di elaborazione, per restituire alla convivialità la sede sociale».Si ripartirà da un protocollo, per arginare al meglio l’emergenza pandemica. «E la Storia continua».