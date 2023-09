Centro Paradiso, Fabio Cannavaro sta per avviare il restyling

Fabio Cannavaro e il suo staff stanno per avviare la prima parte del restyling del Centro Paradiso di Soccavo, la vecchia casa del Napoli Calcio acquistata dal capitano mondiale - cresciuto su questo campo tra gli anni '80 e '90 - il 27 luglio scorso. Primo passo la pulizia della struttura, che versa in uno stato di abbandono dal 2004, quando fu chiusa in seguito al fallimento della Ssc Napoli.

Cannavaro vuole creare qui un centro sportivo per i giovani di Napoli. L'iniziativa dell'ex campione ha riscosso l'apprezzamento non soltanto del sindaco Gaetano Manfredi ma anche delle più alte istituzioni sportive.