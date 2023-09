Da venerdì parte il prolungamento degli orari di Metro 1 e Funicolare Centrale

Da venerdì 15 e sabato 16 settembre partono a Napoli i prolungamenti del servizio di Funicolare Centrale e metropolitana linea 1. Potenziato il servizio della funicolare Centrale che venerdì e sabato effettua l'ultima corsa alle ore 2, domenica mercoledì e giovedì alle 00.30 e lunedì e martedì alle 22.30. Nei week end l'ultima corsa di metro linea 1 da Piscinola è alle 1.20 e da Garibaldi alle 1.32. «In servizio ci saranno 8 treni di cui 5 nuovi treni CAF e 3 ex Ansaldo in composizione multipla di tre Unità di Trazione» spiega il direttore generale ANM Francesco Favo «Ciascun treno ha una capacità di trasporto di circa 1250 passeggeri a fronte dei 700 dei vecchi treni a due "vagoni". Una potenziale capacità di trasporto complessiva che passa da 5600 a 10.000 viaggiatori».

«La fruibilità della città attraverso il trasporto pubblico è un driver di tutte le scelte del Comune in materia di mobilità cittadina» dichiara Edoardo Cosenza assessore ai Trasporti del Comune di Napoli. «I prolungamenti del servizio su ferro e park & go sono una risposta comoda, sicura ed economica per il raggiungimento del cuore della città.