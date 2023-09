Mancano poco più di cento giorni al Natale, ma l'organizzazione per illuminare la città nelle giornate delle feste è già partita da tempo. La svolta più recente riguarda l'illuminazione delle strade e delle piazze di Napoli, che quest'anno prevede un accordo a tre fra Camera di Commercio, Città Metropolitana e Comune di Napoli che si divideranno (in maniera non equa) i costi per la trasformazione natalizia della città.

Sul tavolo c'è un progetto complessivo dal valore di 3,5 milioni di euro. A promuovere l'iniziativa, come ormai accade da qualche anno, è la Camera di Commercio che punta molto sull'atmosfera natalizia e che, di anno in anno, prevede investimenti sempre più consistenti per allungare l'elenco delle strade della città coperte di festoni di luci e il numero delle piazze dove allestire altissimi alberi e piccoli villaggi natalizi per la gioia dei più piccini.

L'iniziativa dell'Ente di piazza Borsa ha preso vigore, per la prima volta, in occasione del Natale 2021 quando vennero investiti 2,2 milioni per la sistemazione di luminarie natalizie in tutta la città: 36 piazze e 206 strade cittadine per un totale di percorsi illuminati che, quell'anno, superò i 130 chilometri.

L'anno scorso, a causa della grave crisi energetica, il progetto venne rivisto con dotazioni di luci poco energivore e un numero di piazze addobbate inferiore, 10 in tutto. Però l'investimento fu prossimo ai 3 milioni e le strade addobbate arrivarono a 140 chilometri in totale.

Quest'anno il progetto comprende l'illuminazione di 20 piazze dal centro alla periferia e l'idea è di superare i 150 chilometri di strade vestite a festa: l'elenco delle vie di Napoli sulle quali intervenire è stato già trasmesso al Comune e sono in corso le ultime verifiche per controllare che nessun quartiere rimanga sguarnito.

Secondo gli accordi ufficiali, Napoli dovrebbe essere pronta con tutte le luminarie natalizie a partire dal 15 di novembre, data in cui è annunciata l'accensione ufficiale.

In realtà l'organizzazione è partita molti mesi fa. Il primo documento condiviso da camera di Commercio e Comune risale al 30 di giugno e il protocollo d'intesa per il Natale napoletano è stato presentato mentre la maggior parte delle persone era in spiaggia, il 10 di agosto. Una delibera della giunta comunale, datata 6 settembre, su proposta del sindaco Manfredi e dell'assessore Armato, ha sancito l'approvazione di quel protocollo che attualmente sta arrivando alla fase operativa.

Sul fronte economico, invece, la suddivisione degli obblighi è già stata chiarita. La fetta più consistente dell'investimento sarà in capo alla camera di Commercio che, sul fronte dell'illuminazione stradale si impegna a fornire il noleggio, l'installazione, la manutenzione e il successivo smontaggio delle luminarie per un costo complessivo di 2 milioni di euro: la Camera di Commercio investirà 1,2 milioni mentre alla Città Metropolitana spetterà un versamento da 800mila euro.

Per la realizzazione di alberi di Natale di altezza superiore ai 15 metri in 20 piazze della città, invece, sarà solo la Camera di Commercio a sostenere le spese accollandosi il costo complessivo di 1,2 milioni. Al Comune di Napoli toccherà solo il pagamento delle bollette per l'energia elettrica delle illuminazioni: finanziamento previsto da 300mila euro con l'obbligo di non superare questa cifra.

In capo alla Città Metropolitana, infine, secondo la delibera di Giunta del Comune, ci saranno anche 800mila euro per forniture e oneri di sicurezza.

Il montaggio delle luminarie, come già avvenuto negli scorsi anni, partirà nelle prossime settimane. Ci sarà il consueto contrasto fra le temperature ancora da piena estate e l'installazione dei primi festoni di luce che già proiettano la città alle feste di dicembre.