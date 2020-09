Degrado a Napoli, ingombranti e rifiuti speciali davanti al cimitero di Ponticelli

Ancora uno spettacolo orrendo a Ponticelli, quartiere nella periferia orientale di Napoli. Da diversi giorni è comparsa una discarica di «monnezza» proprio davanti al cimitero di via Argine. Rifiuti urbani, speciali e ingombranti sono stati sversati accanto ai diversi cassonetti, alcuni dei quali regolarmente svuotati.

A peggiorare le condizioni sono gli sversamenti continui di rifiuti da parte di residenti e passanti. Il danno più evidente è provocato dal materiale speciale, come calcinacci e residui di lavori edili. A terra ci sono anche numerosi ingombranti, come materassi e mobili, e bustoni con materiale non differenziato. Non mancano alcuni pneumatici. Una difficile situazione dal punto di vista igienico-sanitario. A pochi passi, oltre al cimitero, ci sono anche diverse attività commerciali e alcune abitazioni.



L'enorme quantità di rifiuti costringerà l'Asìa Napoli, azienda municipalizzata del Comune di Napoli, all'ennesimo prelievo straordinario, operazione ormai comune nelle strade di Napoli Est. Uno sforzo logistico ma soprattutto un impegno economico per i cittadini napoletani visto che gli oneri di queste operazioni ricadono sulle spese che il Comune è costretto a sostenere. Da un lato si deve contrastare l'evidente inciviltà dei residenti per la mancata raccolta differenziata dei rifiuti e per l'erroneo conferimento nei cassonetti. Dall'altro bisogna fare i conti con sversatori seriali di rifiuti, ovvero di artigiani o di imprese che si liberano dei rifiuti in modo irregolare. Questi, per evitare di essere individuati, cambiano costantemente i punti in cui abbandonano il materiale. Come appurato in più occasioni si tratta di persone che arrivano a Ponticelli da fuori città.

Uno schiaffo all'igiene e al decoro dell'intero quartiere. La situazione di queste ore davanti al camposanto di via Argine è la stessa che si registra in molte altre strade di Ponticelli e dell'intera periferia orientale di Napoli. Emerge la necessità di controlli e di una attività di sensibilizzazione per cittadini e commercianti.

