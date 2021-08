Napoli, gare notturne tra auto e scooter vicino l’area ex Nato di Poggioreale

È sempre più abbandonata la zona del campo rom di Poggioreale, all’altezza dell’area ex Nato. Uno spiazzo senza nome dove alla mancanza di toponomastica, si associa la totale assenza di controlli. Di quei presidi di legalità che impedirebbero gli sversamenti abusivi o - come i cittadini segnalano - le gare notturne tra auto e scooter.

«Su questa strada accade di tutto - afferma l’attivista Giovanni Gemito - sia di giorno che di notte. I rom, di cui ormai abbiamo perso il conto, sembrano essere sempre di più e senza un regolare censimento non sapremo mai chi abita sul nostro territorio. Una mancanza di conoscenza che non possiamo permetterci anche alla luce di quello che accade sotto gli occhi di tutti. Dall’immondizia abbandonata ai margini della strada e delle aree verdi, alle gare di velocità con auto e moto che ormai sembrano diventate la nuova “normalità”. Una consuetudine che ci mette tutti in pericolo e che non può sfuggirci di mano. Abbiamo bisogno di legalità si questi territorio. In queste strade dove proprio l’assenza del nome indica il livello di abbandono in cui viviamo. Siamo veramente stanchi di sopravvivere in ogni momento. Noi non siamo cittadini di serie B».