Dieta mediterranea, a Napoli la conferenza finale del progetto MDnet in collaborazione con Scabec

Consolidare una rete internazionale volta a valorizzare l'identità culturale della dieta mediterranea, per promuovere azioni locali di coesione sociale e crescita sostenibile e dare avvio a nuove attività e opportunità di lavoro. È questo l’obiettivo del progetto di cooperazione transnazionale MDnet – When brand meet people, di cui la Regione Campania è capofila in collaborazione con la Scabec, società per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale regionale. Venerdì 29 aprile, alle ore 9.00, presso il Monastero di Sanata Chiara di Napoli, è in programma la conferenza finale del progetto MDnet, a cui parteciperanno i 13 partner internazionali provenienti da nove Paesi europei: Italia, Spagna, Portogallo, Croazia, Grecia, Cipro, Bosnia ed Erzegovina, Slovenia, Albania.

Durante la conferenza saranno presentati i risultati del progetto MDnet che includono nuove opportunità di lavoro, il Med Diet Euro cluster, la Med Diet declaration e indicazioni strategiche per diffondere e promuovere la dieta mediterranea. Questi strumenti offriranno l'opportunità a tutti i partecipanti di essere coinvolti nella strategia del Cluster europeo per partecipare ad azioni future e beneficiare ulteriormente dei valori della dieta mediterranea. La cooperazione transnazionale nella filiera produttiva della dieta mediterranea è infatti servita a creare nuove imprese e stimolare la creatività e l'innovazione nell'artigianato e nelle produzioni tradizionali, fornendo al contempo contributi e buone pratiche per il mantenimento dell'equilibrio ecologico.

La Med Diet declaration mira a dare maggiore visibilità alla Dieta Mediterranea come fattore di sostenibilità comune a molti settori economici e sociali, come l’agricoltura, la produzione alimentare, la salute, la cultura, lo sport, l’istruzione, il turismo, lo sviluppo rurale. Sostenere la Med Diet declaration è un’opportunità per gli attori locali e regionali di dimostrare il ruolo cruciale che possono svolgere nel rafforzamento del potenziale di sostenibilità della dieta mediterranea per la salvaguardia e la valorizzazione di paesaggi rurali e stili di vita.