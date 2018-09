Domenica 2 Settembre 2018, 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Castellammare come Montecarlo, arriva la famiglia reale Saudita. Il principe Mohammed Bin Salman fa tappa allo Stabia Main Port con tutta la sua flotta ormeggiata nel porto a pochi passi dalla villa comunale.Il lusso del Solandge, l’imbarcazione che ospita il principe che governa il Paese su mandato del padre, re Salman bin Abdulaziz al-Saud, costa un milione di euro a settimana. Lungo 85 metri, costruito nei cantieri maltesi nel 2013 conta due piscine, vasche idromassaggio, sale cinema, palestre, spa, fontane con giochi d’acqua, bar e ristoranti. E ancora sale vip e ben sette camere da letto intarsiate con filigrane dorate. Per la famiglia del principe, moglie e figli, è stato prenotato un altro super yatch di lussob e altri due sono stati invece chiesti per ospitare lo staff della famiglia reale. Mia Rama, Illusion I e Jaan sono i nomi degli altri superyatch che hanno fatto tappa nel porto di Castellammare. Diretti a Capri e poi in una minicrociera del Golfo i principi hanno fatto scattare l’allerta per la sicurezza in città.