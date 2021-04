Jacques Bendien chiude per crisi: lo storico fotografo di Posillipo lascia dopo 50 anni

Chiude lo studio fotografico di Jacques Bendien, riferimento per i numerosi residenti di Posillipo. I suoi ritratti sono commissionati in tutto il mondo. Il momento critico generato dalla pandemia è stato devastante per l’attività artistica di Jacques che all’età di 81 anni ha deciso di chiudere i battenti.

«Avrei lavorato ancora dieci anni – racconta Jacques Bendien – ma il calo del fatturato non mi ha permesso di andare avanti con lo studio, i fitti erano alti e saremmo andati in perdita». Oggi dunque la decisione di godere della pensione, ma senza nessuna intenzione di abbandonare l’attività artistica che lo ha accompagnato per tutta la vita. «Nonostante la chiusura di attività – continua Jacques – le commissioni di lavori restano numerose e continuerò comunque a lavorarci. Un amico fotografo mi ospita in via Caravaggio per elaborare questi lavori, gli sono grato».

Un’attività durata oltre 50 anni. È nel 1965 infatti che l’artista si trasferisce a Napoli ed inizia la sua attività. Jacques, si definisce attento ad «estrapolare, e raccontare, ciò che si cela dietro uno sguardo, un sorriso, un ghigno». Racconta di essere stato sempre ispirato dalla sua famiglia: «Su un solo volto mi ci sono fermato, - racconta - per non lasciarlo mai più, quello di Yvonne, madre dei miei figli e indispensabile ispiratrice».