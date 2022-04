Metropolitana linea 1 Napoli: ancora disagi sul servizio per le prove dei nuovi treni

Ancora una giornata di disagi per l'utenza dei servizi pubblici a Napoli a causa della seconda giornata di chiusura della linea 1 della metropolitana per consentire le prove di pre-esercizio dei nuovi treni che dovrebbero entrare in funzione a breve.

Lunghe attese anche di 50 minuti alle fermate. Particolarmente penalizzati i collegamenti con l'area a nord di Napoli e con diversi comuni dell'hinterland assicurati dalla linea 168. Per gli utenti si sarebbero stato necessario un rafforzamento delle linee su gomma.