Napoli, prove per i «treni spagnoli»: giovedì e venerdì la metro cambia orari

«Don't cross the yellow line», una frase che è ormai entrata non solo nelle nostre orecchie ma anche nei nostri cuori ogni volta che utilizziamo la linea metropolitana partenopea. Ma nei prossimi giorni non senitremo più l'annuncio di arrivo dei treni o almeno per buona parte della giornata.

Giovedì 31 marzo e venerdì 1 aprile 2022, la metropolitana linea 1 di Napoli interromperà il servizio per diverse ore. Perchè? Dovranno essere eseguite delle prove teniche per i nuovi treni a cura dell’Ansfisa - Agenzia Nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e ferroviarie. Occoreranno due giornate ed è per questo che le corse al pubblico saranno sospese dalle ore 9.30 alle ore 16.30.

Gli orari nei giorni 31 marzo e 1 aprile

- Ultime corse: da Piscinola: ore 09.16, da Garibaldi: ore 09.14

- Prime corse alla ripresa del servizio: da Piscinola: ore 16.30, da Garibaldi: ore 16.28



I nuovi treni della linea 1 saranno nuovamente testati dopo diversi mesi: l'ultima volta, nel mese di luglio, ci fu un incendio nelle prove generali che però non fu provocato da un problema tecnico del treno.

A seguito delle prove dinamiche, il treno dovrà percorrere 5mila km senza passeggeri (ma in servizio ndr.)

Ma perchè le prove non possono essere effettuate di notte?

Con l'aumento del prezzo della benzina a cui abbiamo assistito in questi giorni, molti cittadini hanno cambiato le loro abitudini e hanno inziato a muoversi di più con i mezzi di trasporto, tra cui la metropolitana di Napoli. Bloccare la circolazione dei treni è un grosso disagio per i napoletani, pendolari e turisti. Eppure, sembra non esserci molta scelta: l'azienda spagnola Bilbao Caf segue un particolare iter per testare i propri treni e dunque occorrerà eseguire le prove nelle ore mattutine e non notturne.

Ricordiamo che Comune il Comune di Napoli ha acquistato 20 treni e altri quattro ne verranno comprati. In deposito, invece, ce ne sono otto e nello stabilimento di provenienza della Bilbao Caf ce ne sono altri dieci pronti a partire per Italia.