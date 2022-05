Napoli, consiglio comunale approva lavori cimitero di Pianura e sede comunale di Ponticelli

Ok del consiglio comunale alla delibera per l'acquisizione al patrimonio indisponibile di aree di proprietà della Confraternita del SS. Rosario di Pianura, utilizzate per realizzare l'ampliamento del cimitero di Pianura, e alla delibera per lavori di somma urgenza per il malfunzionamento degli impianti di carico e scarico dei servizi igienici della sede comunale di Ponticelli nella VI Municipalità.

Le delibere sono state approvate entrambe a maggioranza. Per quanto riguarda i lavori da effettuarsi presso la sede comunale di Ponticelli è previsto un prelevamento dal fondo di riserva di 46.311 euro. Le delibere sono state illustrate, rispettivamente, dagli assessori Vincenzo Santagada (delega ai Cimiteri) e Pierpaolo Baretta (Bilancio).